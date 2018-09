Uitslag Stelling: ’Starter krijgt het moeilijk’

Dat komt doordat er waarschijnlijk een gunstig gevolg is voor gepensioneerden. Door de oplopende rentes op de kapitaalmarkt halen pensioenfondsen meer rendement en hoeven zij hun leden mogelijk geen korting op te leggen in 2017. Dat is ’winst’ voor veel ouderen wiens uitkeringen vaak jaren niet meer zijn geïndexeerd.

Nu de hypotheektarieven (iets) stijgen, zou er een run op de hypotheek- markt kunnen komen om nog van de lage rentes te profiteren. Zeker zeven op de tien deelnemers denken dat veel mensen alsnog hun hypotheek willen omzetten. Toch verwacht menigeen geen stormloop. Dat komt deels doordat velen eerder al hun hypotheek hebben overgesloten. Zo geeft één op de zes respondenten aan dit al gedaan te hebben. Ook hebben veel huizeneigenaren een hypotheek waarvan de renteperiode nog niet afloopt. Bij oversluiten rekent de hypotheeknemer een boete en die kan voor sommigen hoog uitvallen, zoals een deelnemer weet: „er zijn veel hypotheekgevers die niet kunnen oversluiten omdat de boeterente veel te hoog is.”

Velen verwachten dat door de stijging van de hypotheektarieven de prijzen op de woningmarkt zullen stabiliseren. „De prijzen van huizen en gebouwen zijn sowieso veel te hoog”, vindt een deelnemer. Dat geldt zeker voor de Randstad. In sommige populaire wijken in Amsterdam en Utrecht zijn de huizenprijzen enorm gestegen en is er al min of meer sprake van oververhitting van de woningmarkt. Zoals een stemmer schrijft: „Dit is het gevolg van schaarste op de vastgoedmarkt. Het kopen van een huis is nu alleen gebaseerd op de hoogste prijs bieden, zonder consultatie of technische keuring.”

Daarnaast speelt ook dat huizenkopers straks minder kunnen lenen bij de aanvraag van een hypotheek. Menigeen is ervan overtuigd dat door het duurder worden van een hypotheek veel starters het moeilijker zullen krijgen. Zo klaagt een geboren Amsterdammer over het feit dat hij als starter moest uitwijken naar de regio vanwege de hoge woningprijzen: „De gewone Amsterdammer kan nooit opbieden tegen ’rijke’ niet-Amsterdammers. Het is een ware trend en zal voorlopig nog wel aanhouden. Veel jongvolwassenen van babyboom-ouders willen graag het huis uit en in de stad blijven maar dit kan hierdoor niet. Jammer.” Velen verwachten dat door het dalende woningaanbod in Amsterdam potentiële kopers moeten verkassen naar aanpalende gebieden.

Overigens geloven sommigen dat de crisis jongeren heeft geleerd om wat geld opzij te zetten voor een eigen woning. „Deels na het instorten van de markt is men tot het besef gekomen dat je moet sparen om een huis te kopen. Veel tweeverdieners hebben dat begrepen”, beweert een respondent. Ook gaan er onder de deelnemers stemmen op om de hypotheekrenteaftrek in stappen af te bouwen. „Renteaftrek wel afschaffen, maar niet te snel”, adviseert een deelnemer.

Met de afschaffing van de ’overheidssubsidie op wonen’ krijg je realistischer huizenprijzen en zouden de belastingtarieven omlaag kunnen, klinkt het.

René van Zwieten