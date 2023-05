Jaar uitstel voor overgang nieuw pensioenstelsel

Schouten moest de partijen wel tegemoetkomen, omdat ze onderdeel zijn van de ’pensioencoalitie’ die het nieuwe stelsel aan een meerderheid in de senaat moet helpen. CDA, PvdA en GL maken zich zorgen dat er chaos in de uitvoering ontstaat als de fondsen in 3,5 jaar tijd de overstap naar het nieuwe stelsel moeten maken.

De minister komt deels aan die zorgen toe door nu alvast toe te zeggen de deadline naar 2028 op te schuiven. GL-senator Van Gurp ziet liever dat het 2029 wordt, en CDA-senator Oomen pleit zelfs voor 2030. Maar daar wil Schouten nog niet aan. Ze zegt wel toe de wet zo aan te passen dat het in de toekomst makkelijker wordt om eventueel verder uitstel te regelen. „Ik sluit niet uit dat het later wordt, als dat in de praktijk nodig is”, laat de minister de deur op een kier.

Er komt daarnaast, op verzoek van het CDA, een regeringscommissaris om een oogje in het zeil te houden tijdens de pensioentransitie. Schouten antwoordt dinsdag op de vragen die de senaat maandag in een lange debatsessie heeft gesteld. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de pensioenwet.