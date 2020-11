Meisje (3) levend onder puin vandaan gehaald in Izmir

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

IZMIR - Een 3-jarig meisje is maandagochtend 65 uur na de aardbeving in de Egeïsche Zee levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers in de Turkse stad Izmir. Het meisje is herenigd met haar familie. De reddingsactie werd live op televisie uitgezonden.