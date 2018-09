Kritiek op handel familie Trump

Zo probeert haar bedrijf nu de armband van 10.800 dollar aan de man te brengen die Ivanka droeg tijdens het eerste interview met de familie nadat Trump was gekozen. Eerder vroeg ze op die manier ook al aandacht voor het zalmroze jurkje uit haar kledinglijn van 138 dollar dat ze droeg tijdens haar speech op de Republikeinse conventie.

Ivanka heeft haar excuses aangeboden voor de reclame voor de armband. Ze zei dat het een overijverige medewerker betrof die de mailing had rondgestuurd.

Op zakelijk vlak is er deze week ook een tegenvallertje voor haar vader. Door het ondertekenen van een petitie kregen inwoners van New York het voor elkaar om de letters ’Trump Place’ van hun luxe appartementencomplex aan de Upper East Side van Manhattan te mogen verwijderen.

New York is een Democratisch bolwerk. Een paar wandelaars stonden te juichen toen de gouden letters werden weggehaald. Intussen is de stad rond Trump Tower op Fifth Avenue ontwricht door zware veiligheidsmaatregelen. Er zou zelfs worden overgewogen om extra bepantsering aan te brengen op het gebouw waarin Trump, zijn vrouw Melania en hun zoon Barron (10) op de bovenste drie verdiepingen wonen. Binnen in het hoofdkwartier wordt koortsachtig overlegd wie in de nieuwe ministersploeg van Trump wordt toegelaten. Spil bij de benoemingen en de screening is Trumps schoonzoon Jared Kushner, de man van Ivanka en zoon van een beroemde joodse vastgoedfamilie uit de stad.

Voor Kushner zou zelfs zijn aangevraagd dat hij toegang krijgt tot geheime overheidsinformatie die zijn schoonvader sinds vorige week ook mag inzien. Winkeliers op het chique Fifth Avenue klagen intussen steen en been. Klanten kunnen moeilijk bij hun winkels komen door de dranghekken en demonstranten. En dat vlak voor Black Friday, de grote shoppingdag na Thanksgiving volgende week vrijdag.