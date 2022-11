Ministers botsen over gebruik regeringsvliegtuig

De dagen 28 en 29 november zijn het probleem. Minister Kaag brengt dan een bezoek aan haar Sloveense, Tsjechische en Kroatische collega’s. Maar minister Helder is van plan om op 29 november de wedstrijd Nederland - Qatar bij te wonen. Zij heeft de dag ervoor een lang debat in de Tweede Kamer en kan daardoor niet met een gewone lijnvlucht.

Helder verzet zich tegen de inhuur van een privévliegtuig voor de reis naar Qatar omdat dat tienduizenden euro’s duurder is dan als Kaag dat zou doen voor haar reis naar Oost-Europa en de Balkan. De reis van Helder zou 85.000 euro duurder zijn, meldt een bron. „Kaag is ongeveer 36 uur op reis, dus dat is grofweg 2000 euro per uur verspilling van belastinggeld”, aldus een ingewijde tegen RTL Nieuws.

Vanzelfsprekend zou één van de twee bewindsvrouwen een privévliegtuig kunnen gebruiken in plaats van het regeringstoestel. Maar naar verluidt voelt minister Kaag er niks voor om met een privévliegtuig op pad te gaan. Zij is vicepremier en staat daarmee hoger in de pikorde dan Helder. Daarom zou het gebruik van het regeringsvliegtuig haar toekomen.