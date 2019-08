Verdachte aanslag bij Oslo ontkent

Manshaus ging zaterdagavond bewapend met jachtgeweren naar een islamitisch centrum in de gemeente Baerum, 15 kilometer ten westen van Oslo, en begon te schieten. Hij werd echter snel overmeesterd en aangehouden. Later vond de politie in Manshaus’ woning in dezelfde gemeente zijn 17-jarige stiefzus vermoord aan. Volgens de politie zijn er terroristische motieven in het spel.

De Noorse premier Erna Solberg heeft de gemeente Baerum en een samenkomst van islamieten zondag bezocht. Het was zondag het begin van het ’Eid al-Adha’, het offerfeest dat tot donderdag duurt.