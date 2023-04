Brand in natuurgebied Limburg onder controle

Ⓒ Persbureau SK-Media

WELL - De brand die zaterdagmiddag uitbrak in nationaal park De Maasduinen in Limburg is onder controle. Het ging om een zeer grote brand, aldus de veiligheidsregio. Het gaat om een gebied van ruim 1 hectare dat in de brand stond.