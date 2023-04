Zeer grote brand uitgebroken in natuurgebied Limburg

Ⓒ Persbureau SK-Media

WELL - In nationaal park De Maasduinen in Limburg is zaterdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om een gebied van ruim 1 hectare dat in de brand staat.