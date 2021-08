Laatste zomerweekend met vooral regen in het oosten

Vrijdag is het in het westen van Nederland nog zonnig met af en toe een bui. In het oosten regent het wat vaker. De buien zijn intensiever en is ook kans op onweer. De noordelijke tot noordwestelijke wind is aan zee af en toe krachtig en het wordt ongeveer 20 graden.

Zaterdag is er opnieuw regen in het oosten van het land. In het westen laat de zon zich het vaakst zien. Verder kunnen overal een paar buien vallen, maar lijken de meeste en de zwaarste buien opnieuw voor de oostelijke regio’s bestemd. Het wordt ongeveer 19 graden en er waait in de kustgebieden nog steeds een straffe noordenwind, die kracht 5 tot 6 haalt.

Zondag neemt de wind wat af. Er lijkt nog wat meer bewolking dan zaterdag te zijn, maar de buienkans is kleiner. Alleen in het oosten en zuidoosten kan uit de bewolking nog af en toe wat regen druppelen. Als de zon er nog even doorkomt, dan maken het westen en noorden van het land daar de meeste kans op. Ook zondag wordt het hierbij niet warmer dan 19 graden.