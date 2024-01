Eerste officiële vorst van het jaar een feit: zo lang blijft het koud

Een dikke winterjas was zondagochtend al in elk geval geen overbodige luxe. Op veel plekken was het eerst nog bewolkt en in het uiterste zuidoosten nog wat motsneeuw. Daarna werd het droog en brak de zon steeds vaker door.

„De temperatuur ligt in het uiterste noorden rond of net onder het vriespunt. Elders in het land is het 1 of 2 graden boven nul. Door een straffe noordoostenwind voelt het echter nog veel kouder aan”, waarschuwt meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline.

Ook zondagavond is het overal droog en komen er brede opklaringen voor. In de nacht koelt het flink af en komen de minima uiteindelijk tussen de 0 en de -5 graden te liggen.

Matige vorst

De nieuwe week start ronduit koud. Er is op grote schaal lichte tot matige vorst. Er zijn maandag regionaal nog wat wolkenvelden te zien maar na maandag schijnt de zon uitbundig.

„Op sommige plaatsen komt de temperatuur niet boven het vriespunt uit, waardoor we van een ijsdag kunnen spreken”, legt Lafeber uit. „Een overwegend matige noordoostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. De gevoelstemperatuur kan op sommige plekken zelfs richting de -10 graden gaan en dan is jezelf goed aankleden een must.”

Zonnig

Ook dinsdag en woensdag blijft het koud en zonnig. Vanaf donderdag is er iets meer bewolking en lijkt de temperatuur boven het vriespunt uit te komen. „Er zijn scenario’s waarin de vorst verdwijnt maar er zijn ook berekeningen die de vorst tijdens de nachten laten voortduren.”

Door een aantal dagen met lichte of matige vorst kan met zekerheid op een opgespoten natuurijsbaan worden geschaatst, verzekert Lafeber de liefhebbers. „Ook zal op ondergelopen weilanden, uiterwaarden en sloten natuurijs worden gevormd, maar het ijs kan hier vaak onbetrouwbaar zijn. Dit komt omdat het waterpeil langzaam zal zakken en hierdoor komt dan lucht onder het ijs terecht in plaats van water. Omdat er redelijk wat wind staat zal ijsgroei op grotere wateroppervlakten moeizaam gaan.”