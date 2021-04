Rutte telt zijn zegeningen: ’Natuurlijk had het kunnen eindigen in aftreden’

Rutte scheerde in de nacht van donderdag op vrijdag langs de rand van de afgrond. Een motie van wantrouwen tegen de premier kreeg net geen meerderheid, omdat de coalitiepartijen van kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) de VVD-leider niet weg wilden sturen.

Maar liefst 72 van de 150 Kamerleden vroegen wel om Rutte’s vertrek, omdat hij tijdens de verkenning van een nieuw kabinet had gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en daar vervolgens in de pers over loog. Het scheelde het maar weinig, besefte de premier vrijdagmiddag: „Het was een heel zwaar debat. Natuurlijk had het kunnen eindigen in aftreden als de motie van wantrouwen was aangenomen. Dat had heel goed het einde van het debat kunnen zijn.”

"Zou raar zijn om na twee weken stap opzij te zetten"

Rutte kreeg van D66 en CDA wel een motie van afkeuring aan zijn broek voor zijn optreden in de verkenning. Maar hij vindt desalniettemin dat hij verder kan als premier. Rutte wijst daarbij ook op de bijna 2 miljoen stemmen die hij ruim twee weken geleden voor de VVD binnensleepte: „Het zou raar zijn om dan na twee weken een stap opzij te zetten.”

Formatie ’uiterst complex’

Bij D66 klinkt al wel door dat Rutte dan wellicht wel als premier kan blijven zitten, maar de vraag is nog of de partij van Sigrid Kaag het wel ziet zitten om met Rutte zelf in een nieuw kabinet te stappen. Rutte ziet in dat de formatie ’uitermate complex’ is geworden. Hij wil in het paasweekend ’het stof laten neerdalen’ en daarna ’stap voor stap’ verder kijken.

Maar de premier lijkt erop te zinspelen ook in een volgend kabinet verder te willen. „Iedereen zal zich realiseren: er moet een nieuwe regering komen. En uiteindelijk moet iedereen altijd bereid zijn over zijn schaduw heen te stappen en in het belang van het land te kijken wat noodzakelijk is.”

’Enorm gemotiveerd’

Rutte zelf zegt ’enorm gemotiveerd’ te zijn om de formatie na het weekend weer op te pakken: „Dat is onverminderd. Maar de paasdagen komen heel gelegen voor iedereen.”