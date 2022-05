Wielrenner (53) overleden bij ongeval in Groesbeek

Premium Binnenland

Burgemeester Alblasserdam: ’6 mei voor altijd dag met een zwarte rand’

Een week na de gitzwarte vrijdag is Alblasserdam nog altijd in rouw gedompeld. Het intense verdriet over het dramatische scooterongeluk, enkele uren later gevolgd door het vreselijke bloedbad op zorgboerderij Tro Tardi, hangt vrijdag dan ook als een grauwsluier over het damdorp.