Verhoren zaak-Holleeder achter gesloten deuren door corona

Om te voorkomen dat het hoger beroep van Willem Holleeder vertraging oploopt gaan de verhoren wel door, maar in beslotenheid bij een onderzoeksrechter van het hof. Woensdag staat het verhoor gepland van Ferry de Kok, persfotograaf met een verleden in de onderwereld. Hij reisde begin deze eeuw naar Thailand met John Mieremet, die daar in 2005 werd geliquideerd.

De moord op Mieremet is een van de aan Holleeder toegerekende liquidaties die de rechtbank eerder bewezen achtte. Holleeder kreeg in juli vorig jaar levenslang voor een serie moorden waarvoor hij opdracht zou hebben gegeven, waaronder ook die op zijn vroegere ’bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout.

Diens naam valt naar verwachting donderdag veelvuldig, als het getuigenverhoor staat gepland van een financiële man die meer zou weten van de manier waarop de zaken rond de criminele erfenis van Van Hout zouden zijn afgehandeld. Met name de verdediging van Holleeder heeft daarover veel vragen.

De eerstvolgende openbare zitting in de zaak staat vooralsnog voor komende dinsdag op de agenda. Het hoger beroep van Holleeder duurt tot eind 2021.