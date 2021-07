’Oprichters stichting Hulptroepen sluisden geld naar commerciële bv’

Het gaat om bestellingen die werden gedaan door zakelijke klanten, bedrijven en zorginstellingen, in elk geval in de periode van september 2020 tot april 2021. In vrijwel alle gevallen gaat het om bestellingen van (ruim) boven de duizend euro, zo blijkt uit stukken in handen van Follow the Money. In totaal zijn zeker vele honderden, en waarschijnlijk meer dan duizend bestellingen door Relief Goods Alliance bv gefactureerd in plaats van door de stichting Hulptroepen.