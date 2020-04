Gelderland en Overijssel sluiten helft cellencomplexen

De afgelopen maanden is overleg gevoerd tussen politie, Openbaar Ministerie en betrokken burgemeesters om tot het besluit te komen. Een voorname zorg was dat met minder complexen agenten te lang onderweg zouden zijn met arrestanten. Om dat te ondervangen is een aantal maatregelen genomen. De politie zal bij vervoer „op relevante momenten” ondersteuning krijgen, lichte zaken worden op lokale politiebureaus afgehandeld en in voorkomende gevallen kan de politie met arrestanten uitwijken naar Houten en Den Bosch, om de reisafstand te beperken.

De cellencomplexen in Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel zullen gesloten worden. Arnhem en Nijmegen worden in de toekomst samengevoegd in een nieuw te bouwen pand in Elst.