Forse stijging van asielaanvragen

Den Haag - Het aantal asielaanvragen is fors toegenomen ten opzichte van begin dit jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal eerste aanvragen in het tweede kwartaal met 15 procent gestegen, er komen vooral meer Syriërs en Eritreeërs naar Nederland.

De ingang van het AZC-terrein aan de Hooiweg in Oude Pekela. Ⓒ ANP / HH