Verkeersruzie loopt uit de hand, man loopt ernstig hoofdletsel op

Even na 12.00 uur kregen een bestuurder van een personenenauto en een vrachtwagenchauffeur het met elkaar aan de stok op de vluchtstrook. Waarover de ruzie ging is onduidelijk, ze hebben elkaar vermoedelijk niet geraakt, zo meldt de politie. Opgeroepen agenten troffen de chauffeur aan die slecht aanspreekbaar was. De 55-jarige man uit Loon op Zand bleek aanzienlijk hoofdletsel te hebben en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de personenauto is er vandoor gegaan. De politie roept getuigen op zich te melden.