Tweeling tien dagen na elkaar verwekt

De vrouw uit Brisbane onderging een hormoonbehandeling voor een aandoening die ervoor zorgde dat ze niet ovuleerde. Tijdens die behandeling raakte ze tweemaal zwanger terwijl ze slechts eenmaal gemeenschap had. Dat was mogelijk vanwege de uiterst zeldzame situatie superfoetatie. De hormoonbehandeling triggerde de superfoetatie waardoor de vrouw tijdens haar zwangerschap opnieuw werd bevrucht.

„We realiseerden ons niet hoe speciaal het was tot het moment dat ze werden geboren”, zei de vrouw tegen het Australische Seven Network. De tweeling, die vanwege de superfoetatie officieel geen tweeling is, werd tien maanden geleden geboren. De twee meisjes verschilden in lengte en gewicht.

Slechts tien andere gevallen van deze zeldzame verwekking zijn bekend. De vader had wel een verklaring. „Hole-in-one waarschijnlijk.”