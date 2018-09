Reconstructie liquidatie Staatsliedenbuurt gaat toch door

De kruising Van Bossepad/Visseringstraat/Van Rappardstraat in Amsterdam West is reeds vanaf vanmiddag drie uur compleet afgezet met dranghekken. De politie maakte in de Audi, die in 2012 werd gebruikt bij de liquidatie van twee mannen, zelfs al een paar proefritjes door de nauwe straatjes. De remweg blijkt echter langer dan de bewuste 29 december 2012 en de ABS werkt ook minder goed van de auto door de constante regen die dinsdag in Amsterdam valt.

Andere omstandigheden

De advocaat generaal sprak bij de voorafgaande zitting in het hoger beroep zijn zorgen uit over ongelijke omstandigheden bij de reconstructie. „Op die decemberavond regende het niet. Met de ruitenwissers aan en de glinstering op de auto’s en straten vanwege de regen is de situatie nu wezenlijk anders.”

De rechter laat de reconstructie, die tot vannacht drie uur gepland staat, toch doorgaan. De raadslieden Bénédicte Ficq en Rutger Lonterman van de verdachten lieten het oordeel aan het hof en na het raadplegen van diverse weersites besloot de rechter groen licht te geven. „Het weer ziet er vanavond na acht uur beter uit.” De start van de reconstructie is gepland voor half negen.

Emoties komen naar boven

Veel bewoners uit de Staatsliedenbuurt ondervinden van de versperringen vooral praktische problemen. Hun auto moest vanmiddag al de straat uit. Hier en daar konden zij niets anders dan omlopen. Bij een enkeling kwam de emotie van de liquidatie weer naar boven bij de oefenritjes met de Audi. „Als je die auto hier ineens zo door de straat hoort scheuren, dan schrik je wel”, zegt een buurvrouw, die al 32 jaar in het buurtje woont en zich de kogelregen nog goed voor de geest kan halen. „Aan de andere kant begrijp ik niet zo goed waarom ze het nou nog een keer moeten onderzoeken, want er zijn al twee eerdere reconstructies geweest. Op een gegeven moment weet je het wel, toch?”

Bij de liquidatie in de Staatsliedenbuurt kwamen Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) om het leven. Het beoogde doelwit, crimineel Benaouf A., ontsnapte door in het water te springen. Anouar B. en Adil A. werden aangewezen als daders en kregen in eerste aanleg levenslang, mede omdat zij heel bewust met automatische wapens op twee motoragenten schoten.