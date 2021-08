Afghaanse vrouw bevalt van dochter aan boord van evacuatievlucht uit Kabul

Ⓒ Twitter

Kabul - Een Afghaanse vrouw is aan boord van een evacuatievlucht uit Kabul bevallen van een dochter. Dat laat de Amerikaanse luchtmacht weten via Twitter. De geboorte verliep niet zonder slag of stoot; tijdens de bevalling ontstonden er complicaties.