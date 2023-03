Premium Het beste van De Telegraaf

Meesteroplichter Julian H. in Nederlandse cel: ’Rijk, gewiekst en uiterst manipulatief’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De man die jarenlang telefonisch ziekenhuizen en politiediensten terroriseerde en hele communicatienetwerken frustreerde, is door Denemarken uitgeleverd aan Nederland. De 23-jarige Friese meesteroplichter Julian H. werd na een internationale klopjacht in december in Kopenhagen gepakt.