Honderden lantaarnpalen staan op omvallen door urinerende honden

Meteen is begonnen met het kortwieken van de masten op een hoogte van 1,30 meter. Wat blijft staan wordt met ducktape afgeplakt. En dat allemaal om omkiepen van de lantaarnpalen tijdens een storm te voorkomen.

Met name palen op de hoeken van straten zijn ernstig aangetast, omdat honden daar bij voorkeur hun poot tegen opheffen. Door het jarenlang inwerken van urine ontstond roestvorming. De palen rotten weg, en dat leidde enkele weken geleden tijdens een storm al tot het omwaaien van een lantaarn.

Daarop besloot de gemeente de aluminium palen te vervangen door stalen masten. Die zijn beter bestand tegen urinerende viervoeters, aldus de gemeente.

Het vervangen van de lantaarnpalen gaat nog wel geruime tijd duren, want aan staal is moeilijk te komen, en dus blijven veel plaatsen in Viersen langere tijd onverlicht. Wachten met verwijderen van de huidige masten wil de stad niet: vanwege de verkeersveiligheid moet de gemeente naar eigen zeggen direct in actie komen.