VROUW magazine

’Tijd voor heerlijke bloemkoolfondue’

Culi-expert Marjolein: „Sjonge jonge, het was me wat, dat 2020. Tijd voor een frisse start. Misschien wordt 2021 het jaar waarin we ons eindelijk wél aan onze goede voornemens houden. Met alcoholvrije drankjes en bloemkoolfondue moeten we een heel eind komen, qua nieuwe levensstijl.”