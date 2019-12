Was Ivanka bron voor Trump-roddels?

Donald Trump en zijn dochter Ivanka Ⓒ AFP

Washington - Ivanka Trump had jarenlang een ’persoonlijke relatie’ met de Britse spion die een vernietigend rapport over haar vader en zijn Russische contacten schreef. De voormalige MI6 officier Christopher Steele gebruikt zijn contacten met ’iemand van de Trump-familie’ (de naam van Ivanka is door de Amerikaanse pers bekendgemaakt) om duidelijk te maken dat hij juist welwillend stond tegenover de familie Trump en dus niet kwaadwillig op zoek was naar ’dirt’.