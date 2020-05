Internetspeler uit Beieren wint lotto van 90 miljoen euro

Een woordvoerster van Lotto Bayern zei maandag dat de 25-jarige speler uit Oberfranken 16,25 euro had ingezet voor zijn spelopdracht. De man deed zijn inzet afgelopen vrijdag vlak voor de trekking.

In het weekend was al aangekondigd dat de jackpot was gewonnen in de internationale loterij. In eerste instantie was onduidelijk of het ging om een traditioneel gekocht ticket bij een loterijkantoor of om een online gekocht ticket. Ook was niet duidelijk of een enkele speler de gelukkige was of dat een groep de jackpot had gewonnen.