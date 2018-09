Weespenaren week na kerkbrand naar huis

1 / 2 1 / 2 Archieffoto: brand in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp Ⓒ ANP

WEESP - De mensen die in Weesp vorige week dinsdag hun huis uit moesten omdat de toren van de Laurentiuskerk in brand was gevlogen en instabiel was geworden, mogen weer naar huis. Alleen de bewoner van de pastorie moet nog even wachten omdat er boven dat pand nog een kraan staat. De toren moest worden gestabiliseerd, maar de meeste werkzaamheden zijn nu afgerond, aldus de gemeente.