Hooggerechtshof VS buigt zich over onschendbaarheid Trump

Partijen, zoals een commissie van het Congres, willen Trumps boekhouding zien. De zaak bij het hof begint door het coronavirus later dan voorzien, maar moet zijn afgerond voor de presidentsverkiezingen begin november.

Het is daarom voor zowel voor- als tegenstanders van Trump een halszaak. Tegenstanders hopen dat Trumps in hun ogen duistere zaken zijn herverkiezing kosten. De negen opperrechters beginnen via telefoon of video de betrokken advocaten te ondervragen. Het wordt voor het eerst live uitgezonden.

Trump heeft als enige president in de moderne geschiedenis zijn financiën in nevelen gehuld. Volgens zijn advocaten mag de president niet om politieke redenen worden lastiggevallen over zijn privéfinanciën. De eisers stellen dat de president geheimen verbergt die naar buiten moeten komen.