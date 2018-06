Doodgeschoten man Den Haag is bekende politie

Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - De man die maandag werd doodgeschoten op een parkeerplaats in Den Haag, is een bekende van de politie. Dat werd dinsdag duidelijk in tv-programma Opsporing Verzocht. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Houten. De politie wil niet zeggen wat de man zelf op zijn kerfstok had.