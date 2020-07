Coldcaseteam politie Den Haag naar Duitsland voor verdwijningszaak Jaïr Soares uit 1995

De politie maakte vorig maand bekend dat zij gaan onderzoeken of de 43-jarige Duitser Christiaan Brückner, die wordt verdacht van moord op de Britse peuter Madeleine McCann, wellicht ook gelinkt kan worden aan de verdwijningvan de 7-jarige Jaïr Soares. „Inmiddels is de zaak gepresenteerd. We zijn in gesprek”, aldus de woordvoerder. Het is niet duidelijk wat de exacte details zijn van de presentatie.

Brückner werd recent opgepakt op verdenking van de moord op de Britse peuter, die in 2007 verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Hij zit op dit moment in de Duitse cel. De verdwijning van McCann lijkt op de verdwijning van Soares.