Gemaskerde mannen doen inval in woning Slotermeer

Omwonenden hoorden woensdagmorgen rond 5.00 veel lawaai. Niet veel later zagen ze in het donker geklede mannen wegrennen, schrijft de politie in een persbericht. Agenten kwamen daarna ter plaatse, maar troffen niemand meer aan.

Tijdens het incident was niemand thuis.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben.