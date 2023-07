Negatief reisadvies voor Niger om mogelijke staatsgreep: ’Risico op terroristische aanslagen’

In het land zou een verhoogd risico zijn op terroristische aanslagen en ontvoering. Voor buitenlanders is de dreiging toegenomen.

Eerder woensdag werd bekend dat de president van Niger is vastgezet bij een vermoedelijke poging tot staatsgreep. Het presidentieel paleis was al een tijdje afgesloten door zijn eigen presidentiële garde, maar volgens een bron uit zijn omgeving is president Mohamed Bazoum inmiddels gedetineerd. Het presidentieel paleis sprak eerder op X (voorheen Twitter) van een „driftaanval” en dreigt met ingrijpen.

„Het leger en de Nationale Garde staan klaar om elementen binnen de presidentiële garde aan te vallen als zij niet tot inkeer komen”, aldus een verklaring op X. In een inmiddels verwijderd bericht werd gesproken van aanhangers van een „antirepublikeinse beweging” die „tevergeefs geprobeerd hebben de steun te vergaren van de nationale strijdkrachten en de nationale garde.”

Op het moment van de omsingeling van het paleis was ook het gezin van de president aanwezig. Vervolgens zouden leden van de presidentiële garde het staatshoofd vastgezet hebben. Het leger zou de opstandige gardisten een ultimatum gegeven hebben om de president vrij te laten.

Bazoum is president sinds april 2021. Hij werd democratisch verkozen en geldt als een bondgenoot van Frankrijk. Nederland noemde Niger eerder dit jaar nog „een stabiele partner in een instabiele regio.”

Het land is in het verleden vaker toneel geweest van couppogingen. De laatste keer dat lukte was in februari 2010, toen de toenmalige president Mamadou Tandja werd afgezet. Twee keer mislukte een poging om Bazoum te lozen, zeggen bronnen. Een keer in april 2021, vlak voor zijn installatie als president, en een tweede keer in maart toen hij in Turkije zat. De president zelf heeft hier nooit uitspraken over gedaan.