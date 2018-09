Hof van cassatie verwerpt doodstraf Morsi

Dat hebben juridische bronnen in de Egyptische hoofdstad laten weten.

Morsi werd in 2012 democratisch tot president gekozen en in juli 2013 vanwege zijn autoritaire regeerdrift door het leger afgezet. Demonstraties door islamieten direct daarna werden door leger en politie bloedig neergeslagen. De ex-president werd voor de rechter gebracht wegens aanzetten tot moord, spionage, verraad en geweld. De Moslim Broederschap werd door de overheid verboden.

In het voorjaar 2015 kreeg Morsi van een rechtbank de doodstraf. Die was mede gebaseerd op het mogelijk maken van een gevangenisuitbraak waaraan hij al in 2011 had meegewerkt. Tegen dat vonnis werd internationaal veel kritiek geuit. De groot-moefti, de hoogste religieuze leider in Egypte, blokkeerde de doodstraf. Een rechtbank handhaafde niet lang daarna de straf.

Het is niet bekend op welke termijn het proces tegen Morsi wordt overgedaan.