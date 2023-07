Invallen op zes plaatsen in Limburg om kinderporno

De politie gaat kijken wat er allemaal op de digitale apparaten staat. Mocht daartoe aanleiding zijn, afhankelijk van wat gevonden wordt, dan kunnen verdachten alsnog worden aangehouden. Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzingen dat de verdachten zich bezighielden met het maken van kinderporno. „Als blijkt dat het om meer gaat dan bezit of verspreiding, zoals het vervaardigen of het misbruiken dan spreken we van verzwarende omstandigheden, dan gaan alle bellen rinkelen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De woordvoerder van de politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers van kinderporno het gaat. „Bij downloaders wordt er geen onderzoek verricht naar slachtoffers. Deze slachtoffers zijn mogelijk al bekend en zijn afkomstig uit diverse landen over de gehele wereld.”