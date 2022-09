Ian boven Florida afgezwakt tot tropische storm

Buitenland

Zware orkaan Ian aan land bij Cayo Costa

De orkaan Ian is woensdag in de VS aan land gekomen bij het eiland Cayo Costa, voor de kust van Fort Myers in het westen van de Amerikaanse staat Florida. Het National Hurricane Center in Miami waarschuwde eens te meer voor het buitengewoon grote gevaar van Ian, die is ingedeeld in de op een na zwaa...