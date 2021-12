De jacht op de witte truffel

Binnenland

Zeldzame papegaaiduiker duikt op bij Texel

Op Texel is deze week een papegaaiduiker aangespoeld. Vermoedelijk is de vogel door de harde wind uit koers geraakt en zo op het Texelse strand beland. Papegaaiduikers komen normaal gesproken niet aan land in Nederland. Een voorbijganger vond het diertje in het schuim op het strand en heeft de vogel...