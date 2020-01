’Klein houden Schiphol maakt tickets duurder’

-

Dat schrijft het ministerie van infrastructuur vrijdag aan de Tweede Kamer op basis van drie nieuwe rapporten van Decisio en SEO Economisch Onderzoek.

De directe werkgelegenheid op Schiphol is afgelopen vijf jaar 6% toegenomen tot 68.000, indirect is die iets gedaald tot 45.000. De toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie is 15% gestegen tot ruim tien miljard euro. Dat is 1,3% van het bruto binnenlands product.

Doorslaggevend

,,Als zelfstandige banenmotor misschien niet doorslaggevend, maar wel belangrijk voor luchtverbindingen, KLM-netwerk, toerisme en vestiging van internationale bedrijven in Nederland”, luidt de conclusie van de studies.

Van alle banen op Schiphol komt 46% voor rekening van de luchtvaart, 19% is grondafhandeling, 8% beveiliging, 7% horeca en detailhandel, 5% verkeersleiding en vliegveld zelf, 5% douane, 2% onderhoud, 1% ov/taxi en 7% overig.

Het aantal vluchten op Schiphol is sinds 2013 17% gegroeid met 35% meer reizigers. Nu blijft de luchthaven door politiek-maatschappelijke weerstand steken op 500.000 starts en landingen en 72 miljoen passagiers.

Vliegtickets

Een aanhoudende groeistop zal de vliegtickets volgens het SEO onderzoek fors duurder gaan maken, terwijl de KLM-groep het hier steeds moeilijker gaat krijgen. ,,Dan dreigt het hele netwerk van Schiphol te imploderen”, waarschuwt luchtvaartkenner Anne Cor Groeneveld.

Ook voorzitter Frank Allard van brancheclub Barin vreest ‘zware consequenties’, als Schiphol niet verder mag groeien. Volgens topman Dick Benschop moet de regering snel leveren wat wordt beloofd, inclusief de opening van Lelystad Airport als overloop, zegt hij.

ANVR-baas Frank Oostdam stelde gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie vast dat de Nederlandse zakenreizigers en toeristen de hoogste prioriteit moeten krijgen. ,,Het is vreemd dat overstappende passagiers op Schiphol voorrang krijgen boven opstappers. Wij gaan samen met de ANWB een vuist maken om de politiek hiervan te overtuigen en de stem van de grote meerderheid te laten horen.”

Wereldsteden

SEO stelt vast dat het aantal rechtstreekse vliegbestemmingen op Schiphol nog altijd licht groeit. ,,Maar onder andere India, Zuid-Afrika en Japan blijven achter. Ook de intercontinentale wereldsteden moeten meer aandacht krijgen.”

Air France KLM heeft op de knooppunten Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in 2019 volgens het SEO-rapport een gelijkwaardige ontwikkeling gerealiseerd. ,,Dat draagt bij aan onze welvaart.”

Decisio kan de exacte economische gevolgen van een blijvende groeistop op Schiphol moeilijk inschatten. ,,Dat is van vele factoren afhankelijk.”