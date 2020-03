’Kuzu stapt terug vanwege grensoverschrijdende relatie’

Het blad citeert uit een schriftelijke verklaring van de vrouw. Volgens haar maakte Denk-oprichter Kuzu al tijdens het eerste sollicitatiegesprek duidelijk dat hij méér wilde dan een zakelijke relatie. Na beëindiging ervan vindt volgens de vrouw in de buurt van het partijbureau een ernstig incident plaats, waarbij sprake zou zijn van ’grensoverschrijdend’.

De vrouw luchtte haar hart bij de huidige partijleider Azarkan. Hoewel die geschokt zou hebben gereageerd, liet hij niets meer van zich horen. Vervolgens wendde de vrouw zich tot Kamervoorzitter Arib, die haar adviseerde aangifte te doen.

Aangifte

„Ik kan daar niets anders over zeggen dan dat ik heb geadviseerd wat ik iedereen zou adviseren: om aangifte te doen als dat nodig is of om naar een vertrouwenspersoon te gaan”, reageert Arib. Verder wil zij niet op de zaak ingaan.

De voormalige medewerkster wilde de kwestie laten rusten, tot onlangs partijvoorzitter Öztürk contact met haar opnam. Hij wilde Kuzu met de affaire te confronteren. Hier wilde de vrouw echter niet aan meewerken. Kuzu en Öztürk waren niet bereikbaar voor commentaar.