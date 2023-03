90-jarige schildpad voor het eerst vader geworden

Mr. Pickels leeft al 36 jaar in de dierentuin van Houston, maar had in al die jaren nog niet voor nageslacht gezorgd. De dierenverzorger was zelfs verbaasd toen hij zag dat Mrs. Pickels bezig was met eieren leggen. Het team kwam meteen in actie om ervoor te zorgen dat deze veilig konden worden gebracht. De drie jonkies kregen de namen Dill, Gherkin en Jalapeño.

De stralenschildpad staat bekend om de weinige nakomelingen die ze krijgen. De actie van Mr. en Mrs. Pickels is des te opvallender aangezien de gemiddelde stralenschildpad, die oorspronkelijk op Madagascar leeft, ongeveer 50 jaar oud wordt. Het dier staat op de lijst van de bedreigde diersoorten.