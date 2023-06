Italiaanse mariniers enteren vrachtschip na mogelijke kaping

De bemanning van het schip had de verstekelingen gezien op beelden van de beveiligingscamera’s. De ongeveer twintig opvarenden hebben zich in de motorruimte verschanst en de Turkse autoriteiten ingeschakeld. Die hebben vervolgens contact gezocht met Frankrijk en Italië.

Piraten

De Italiaanse minister zegt dat er sprake is van een kaping, en noemt de verstekelingen „piraten.” Zijn land heeft mariniers, helikopters en boten ingezet om het schip veilig te stellen. Volgens persbureau ANSA is dat nog niet gelukt doordat de verstekelingen zichzelf hebben opgesloten.

Over de verstekelingen is weinig bekend. Zo is onduidelijk waar ze vandaan kwamen of hoe ze aan boord waren gekomen van het zogenoemde roroschip, gemaakt voor het vervoer van auto’s en andere voertuigen. Minister Crosetto zegt dat twee of drie van hen steekwapens bij zich hadden. Het schip was onderweg naar Frankrijk.