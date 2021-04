’Onontplofte granaat’ in Duits bos blijkt seksspeeltje

De hardloopster was in de veronderstelling dat het voorwerp in het doorzichtige tasje een onontplofte handgranaat was. Ze schakelde daarop meteen de autoriteiten in van het nabijgelegen Passau, meldt de BBC.

„Na zorgvuldig onderzoek van de spullen in het tasje kwamen de agenten er al snel achter dat het een rubberen object was”, meldt de politie van Hauzenberg met gevoel voor humor in een persbericht. Het bleek te gaan om een zogeheten buttplug, een seksspeeltje bewust gemaakt in de vorm van een granaat. In het tasje zaten onder meer ook nog twee (gebruikte) condooms en glijmiddel.