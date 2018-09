Pro-Russische socialist president Moldavië

Het is voor het eerst in twintig jaar tijd dat de president van het 3,5 miljoen inwoners tellende land direct gekozen is door de bevolking. Normaliter gebeurde dat via het parlement.

Zondag waren er ook presidentsverkiezingen in Bulgarije. Ook daar won de socialistische kandidaat, Rumen Radev, die eveneens voorstander is van nauwere betrekkingen met Moskou.