Tientallen doden door gevechten Myanmar

Politie-agenten Patrouilleren langs de grens tussen Myanmar en Bangladesh in de provicie Rakhine. Ⓒ AP

TAUNGGYI - Gevechten tussen militairen en wat de Myanmarese regering een militante islamitische groep noemt, hebben dit weekeinde tientallen levens gekost. Het treffen had plaats in de provincie Rakhine in het noordwesten van het land.