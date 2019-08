Opnieuw flinke bosbrand op Gran Canaria

In de bergen van Gran Canaria waren vorige week ook al bosbranden. Toen zijn ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Ⓒ AFP

LAS PALMAS - Opnieuw zijn er door een bosbrand mensen geëvacueerd uit een luxe hotel op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria. Net als zondag woedt er een bosbrand in het toeristische gebied. De autoriteiten melden dat naast het hotel ook de populaire bergpas Cruz de Tejeda en een vakantiehuis geëvacueerd zijn. Om hoeveel mensen het in totaal gaat, is niet bekend.