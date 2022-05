Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Russen pakken ook dieren, om verzet van mensen te breken’ Oekraïense zussen ontsnapten met manden vol zwerfkatten uit de hel van Kiev

Door Marcel Vink

Olena (l.) en Oksana komen op adem in Middenmeer, samen met de twintig katten die ze meenamen uit Oekraïne. Ⓒ MARTIN MOOIJ

MIDDENMEER - De een ligt onder een dekbed, de ander met een gebroken pootje in een kooi en een derde probeert intussen uit het raam te klauteren. Het is een gezellige beestenboel, in de stacaravan waar de zusjes Olena en Oksana na een barre tocht uit Oekraïne door Annalies en Marco zijn opgevangen.