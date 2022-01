Kabinet-Rutte IV beëdigd

De ministers die tot aan het einde van de rit ook in de ministersploeg van kabinet-Rutte III zaten, werden niet nog eens beëdigd. Het gaat om Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Carola Schouten, Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren. Staatssecretarissen werden wel opnieuw beëdigd, ook als zij al staatssecretaris waren. Nieuwe ministers die aan het einde van Rutte III ook al het staatssecretariaat onder zich hadden, werd wel gevraagd opnieuw de eed of de belofte af te leggen.

Van de bewindslieden legden er tien de eed af (zo waarlijk helpe mij God almachtig), onder wie alle ministers en staatssecretarissen van CDA en ChristenUnie. Veertien van hen kozen voor de belofte, staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) sprak die uit in het Fries.

Minister van Financiën en vicepremier namens D66 Sigrid Kaag legde de eed af via een videoverbinding. Zij zit noodgedwongen thuis omdat zij afgelopen weekeinde positief is getest op het coronavirus.

Bijna tien maanden lang was het vorige kabinet, gestoeld op dezelfde vier coalitiepartijen, demissionair. Rutte IV heeft wel weer volle slagkracht.

In drie geblindeerde busjes kwamen de nieuwe ministers en staatssecretarissen rond 10.30 uur aan bij het paleis in het centrum van Den Haag, waarna ze op gepaste afstand van elkaar naar binnen gingen.

’Spontane demonstratie’

Op meerdere plekken in Den Haag proberen demonstranten samen te komen om te betogen tegen het nieuwe kabinet. Volgens de gemeente heeft de politie ze meerdere keren gewaarschuwd en moeten de betogers naar de Toussaintkade gaan, om de hoek bij paleis Noordeinde. Daar wordt een „spontane demonstratie” mogelijk gemaakt.

Het is niet bekend waar de demonstranten samenkomen en om welke groepen het gaat.

Politie aanwezig

Rutte werd met de auto afgezet bij het paleis in het centrum van Den Haag. Aan zowel de voor- als de achterzijde van het paleis en in de straten eromheen is veel politie aanwezig.

Het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte bestaat net als zijn vorige uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar deze ministersploeg heeft volgens de premier „nieuw elan” ten opzichte van Rutte III. Het kabinet kent veel gezichten van buiten politiek Den Haag, zoals Robbert Dijkgraaf (D66, Onderwijs, Cultuur en Wetenscha), Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid), Conny Helder (VVD, Langdurige Zorg) en Henk Staghouwer (CU, Landbouw). Oudgedienden die terugkeren, krijgen een andere post. Zo gaat voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag naar Financiën, coronaminister Hugo de Jonge gaat Volkshuisvesting doen en Wopke Hoekstra (Financiën) wordt minister van Buitenlandse Zaken.

Premier Mark Rutte komt aan bij Paleis Noordeinde voor de bordesscene op het Paleis en de beediging van het kabinet-Rutte IV. Ⓒ ANP

Rutte IV komt op de bordestrap van Noordeinde te staan, omdat daar meer ruimte is om de coronaregels na te leven dan bij Paleis Huis ten Bosch. D66-leider en eerste vicepremier Kaag waren er maandag niet bij vanwege een positieve coronatest. Zij is digitaal beëdigd en staat niet op de bordesfoto.

Overdracht

In de middag vindt op de verschillende ministeries de overdracht plaats tussen de oude en nieuwe bewindslieden. Daarna komt de ministersploeg bij elkaar voor hun eerste echte ministerraad. Afgelopen zaterdag hadden ze ook al overleg, maar toen waren zij nog niet beëdigd en officieel dus nog geen minister.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt aan bij Paleis Noordeinde voor de bordesscene op het Paleis en de beediging van het kabinet-Rutte IV. Ⓒ ANP

De komst van Rutte IV leek eerder vorig jaar nog allerminst zeker, vanwege het grote onderlinge wantrouwen aan het Binnenhof. Tijdens een debat op 1 april, onder meer over de „functie elders” voor het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt leek het gedaan met het politieke leven van Rutte. Ook Kaag en Hoekstra steunden met vrijwel de hele Kamer een motie van afkeuring. Kort daarna zei CU-leider Gert-Jan Segers niet meer in een kabinet met Rutte te gaan. Na maanden impasse, waarin meerdere partijen elkaar onderling uitsloten, zei Kaag bereid te zijn weer te gaan regeren met VVD, CDA en CU.

Mannen en vrouwen

Het vierde kabinet van premier Mark Rutte heeft voor het eerst in de parlementaire geschiedenis precies evenveel vrouwelijke als mannelijke bewindslieden. In zijn tweede en derde kabinetten waren de man-vrouwverhouding bij aantreden al meer in balans dan daarvoor gebruikelijk. Maar nog steeds was ruwweg 60 procent man en 40 procent vrouw.

De gemiddelde bewindspersoon in het nieuwe kabinet van Rutte is 50 jaar oud. De nieuwe CU-staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie) is met zijn 31 jaar een van de jongste ooit.

Koning

Koning Willem-Alexander beëdigde maandag zijn tweede kabinet sinds hij in 2013 koning werd.

De traditie om een foto te maken van het nieuwe kabinet ontstond in de jaren zeventig. Het eerste kabinet-Biesheuvel was in 1971 de eerste ministersploeg. Zij lieten zich fotograferen met toenmalig koningin Juliana op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. De volgende kabinetten ontving ze op het bordes van Paleis Soestdijk.

Koningin Beatrix zette de traditie na haar inhuldiging voort. Bijna alle dertien kabinetten in haar regeerperiode poseerden op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Een keer, bij het aantreden van het kabinet-Van Agt II moest er vanwege slecht weer binnen een foto worden gemaakt. Van het rompkabinet Balkenende III werd in 2006 geen officiële foto gemaakt omdat er toen te weinig nieuwe gezichten waren.

Rutte III was het eerste kabinet dat door koning Willem-Alexander werd ontvangen. De bordesscène vond in oktober 2017 op Paleis Noordeinde plaats omdat Huis ten Bosch op dat moment gerenoveerd werd. Rutte IV komt ook op de bordestrap van Noordeinde te staan.