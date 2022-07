Bloedbad bij viering 4 juli in Chicago: klopjacht op verdachte Robert E. Crimo

Crimo rijdt in een zilveren Honda Fit, met een kenteken van de staat Illinois: DM 80653. Op een door de autoriteiten verspreidde foto is te zien dat Crimo tatoeages op zijn wang en boven een wenkbrauw heeft. Crimo is volgens de politie gewapend. Burgers worden opgeroepen hem niet te benaderen, maar een speciaal telefoonnummer te bellen.

Op videobeelden is te zien hoe mensen wegvluchten als schoten zijn te horen. De parade was toen net bezig. De politie vermoedt dat de schutter vanaf een dak op de optocht schoot. Agenten hebben een vuurwapen gevonden dat van de dader zou zijn. De politie noemt het een „wapen met veel kracht”. Ze vermoeden dat de dader alleen werkte.

De politie zocht enkele uren na het bloedbad met man en macht naar de voortvluchtige dader. Het zou gaan om een blanke man van 18 tot 20 jaar oud met zwart haar. Het is onduidelijk wat het motief was voor de schietpartij. „Dit lijkt compleet willekeurig", zei een lokale sheriff. Mensen werd geadviseerd binnen te blijven. Op de daken in het gebied stonden politiescherpschutters.

Mensen slaan op de vlucht als er schoten te horen zijn. Ⓒ Twitter

Ooggetuigen meldden tientallen schoten tijdens de parade. Daarna ontstond chaos. Shawn Cotreau was er samen met zijn vrouw en drie kinderen. „Mijn vrouw keek op en riep ‘opstaan, rennen.' Ik draaide me om en zag de schutter.” Volgens Cotreau stond de schutter op het dak van een winkel. „Hij opende gewoon het vuur. Ik zag de kogels inslaan in een boom voor ons”, zo vertelt hij aan de New York Times.

Daarna volgde chaos toen toeschouwers massaal wegvluchtten. „We pakten onze kinderen op, en zijn naar de auto gesprint”, zegt Carrie Mangoubi tegen de Chicago Tribune. Ze verhuisde met haar gezin juist van Chicago naar Highland Park omdat het in deze voorstad veiliger zou zijn. „Hoe leg je dit uit aan je kinderen?”

Ooggetuige Zoe Pawelczak dacht eerst aan vuurwerk toen ze de schoten hoorde, maar rende daarna voor haar leven, zo vertelt ze CNN. „Ik zag een klein meisje dat was neergeschoten. Daarna hebben we een uur geschuild in een sportwinkel. Een man die met ons schuilde bloedde aan zijn oor, een ander meisje was in haar been geraakt.”

De schietpartij komt op een belangrijke nationale feestdag in de VS. Op the Fourth of July wordt het ontstaan van het land gevierd. Het is traditioneel een dag van optochten, barbecue en vuurwerk. Dit bloedbad komt bovendien relatief kort na verschillende andere schietpartijen die voor veel slachtoffers zorgden. Eind mei kwamen negentien kinderen en twee leraren om op een school in Uvalde, Texas, daarvoor tien in een supermarkt in Buffalo, New York.

Al 54 mensen neergeschoten sinds vrijdag

Het is een van de vele schietpartijen die tijdens het Fourth of July-weekend hebben plaatsgevonden. In totaal werden sinds vrijdag al 54 mensen neergeschoten, 7 daarvan overleefden het niet. Vrijdag alleen al werden er in de Verenigde Staten 22 mensen neergeschoten waarvan 4 overleden zijn.

Vorig jaar werden maar liefst 19 mensen vermoord en werden meer dan 100 mensen neergeschoten tijdens het onafhankelijkheidsweekend.

PODCAST. Ondanks al het leed wil een belangrijk deel van de Amerikaanse bevolking en vooral de politiek de wapencultuur niet opgeven. Hoe dat zit, hoor je in deze Telegraaf Explainer: