Bloedbad bij viering 4 juli in Chicago: ’Schutter vuurde vanaf een dak’

De politie roept mensen op weg te blijven uit het gebied. Er is nog geen melding gemaakt van een arrestatie. Ook is niet zeker of er één of meerdere schutters zijn. Burgers worden opgeroepen binnen te blijven omdat het gevaar nog niet geweken zou zijn. Het wapen waarmee vermoedelijk werd geschoten, is wel gevonden. De schutter zou een jonge blanke man zijn.

Er zou zo’n tien minuten na het begin van de parade zijn geschoten. De mars op de nationale Amerikaanse feestdag begon rond 10 uur in de ochtend (lokale tijd). De parade werd meteen beëindigd.

Lokale verslaggevers maken melding van zeker 25 schoten in de wijk Highland Park. Er ontstond paniek in de menigte. Meerdere bronnen melden dat er zou zijn geschoten vanaf een dak. De autoriteiten houden er sterk rekening mee dat die verhalen kloppen. „Daar lijkt het inderdaad op”, aldus een woordvoerder.

Mensen slaan op de vlucht als er schoten te horen zijn. Ⓒ Twitter

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Al 54 mensen neergeschoten sinds vrijdag

Het is een van de vele schietpartijen die tijdens het Fourth of July-weekend hebben plaatsgevonden. In totaal werden sinds vrijdag al 54 mensen neergeschoten, 7 daarvan overleefden het niet. Vrijdag alleen al werden er in de Verenigde Staten 22 mensen neergeschoten waarvan 4 overleden zijn.

Vorige jaar werden maar liefst 19 mensen vermoord en werden meer dan 100 mensen neergeschoten tijdens het onafhankelijkheidsweekend.