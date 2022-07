’Schoten tijdens viering 4 juli in Chicago’

Mensen slaan op de vlucht als er schoten te horen zijn. Ⓒ Twitter

CHICAGO - In een buitenwijk van Chicago is maandag geschoten tijdens een parade voor de viering van 4 juli, Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Dat melden lokale media. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.