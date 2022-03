Tankstationketen past prijsstuntactie aan na verkeersinfarcten en agressie

Omdat TinQ twintig jaar bestaat, verlaagt het de prijs van brandstoffen een uur lang flink. Daardoor liep in Berkel en Rodenrijs volgens de ANWB dinsdag de hele gemeente vast. Mensen achteraan in de rij werd gevraagd te vertrekken omdat het te druk werd. Ook werden automobilisten agressief door de lange wachttijden en doordat mensen voordrongen. Ook bij andere pompstations van TinQ was het maandag en dinsdag erg druk door de prijsstunts.

Volgens TinQ waren de acties te succesvol. „De animo en toeloop is vele malen groter dan wij hadden kunnen voorzien, evenals de (brandstof)emotie die op sommige locaties heeft geleid tot grimmige situaties.” Vanwege de „onzekerheid over de borging van de verkeersveiligheid op diverse locaties en de veiligheid van onze medewerkers en klanten” is besloten de actie te wijzigen. Het aantal locaties waar de actie wordt gehouden, is aangepast. Van woensdag tot en met vrijdag en op zondag kan nu elke dag op twee locaties een uur lang worden getankt voor brandstofprijzen van twintig jaar geleden.