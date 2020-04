Kabinet toont begrip voor lastige situatie KLM

Premier Rutte beloofde tijdens een Kamerdebat dat het kabinet contact op zou nemen met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak diezelfde dag op televisie van een ’verkeerd signaal’.

Na een ’openhartig gesprek’ met KLM-topman Pieter Elbers toont Koolmees nu begrip voor de situatie. Ook minister Wopke Hoekstra (Financiën) nam deel aan het gesprek.

„We hebben met elkaar gedeeld dat KLM in een lastige situatie zit. Op dit moment staan negen op de tien vliegtuigen aan de grond. Wat rest zijn repatriëringsvluchten, dan wel voor vracht en medicijnen”, zegt Koolmees.

KLM doet een beroep op de loonkostenregeling voor alle 28.000 mensen in loondienst. Deze regeling is er ook voor uitzendkrachten en flexwerkers. Onderdeel van de regeling is dat bedrijven geen mensen ontslaan. Dat de luchtvaartmaatschappij desondanks stopt met het inhuren van externe krachten valt slecht bij vakbonden en linkse politieke partijen in de Tweede Kamer.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Koolmees stelt dat het genuanceerder ligt en heeft begrip voor KLM. „Ze hebben heel eerlijk gezegd dat ze in grote problemen zitten en dat ze het op een sociale manier proberen op te lossen”, zegt de D66-bewindsman. „Dat leidt wel tot vervelende keuzes. En dat begrijp ik. Ze zitten in een lastige situatie.”

Hij stelt dat KLM bij het vaste personeel kijkt naar natuurlijk verloop. Volgens Koolmees is de situatie zo lastig dat niet alles op een sociale manier opgelost kan worden. „Hoe vervelend dat ook is, dat begrijp ik wel als negen op de tien vliegtuigen aan de grond staan en er geen zicht is op een makkelijk herstel de komende jaren.”

De minister zegt verder dat Elbers heeft aangegeven dat KLM de spelregels voor hulp respecteert. De commotie draait volgens de bewindsman om een groep ingehuurde uitzendkrachten. „Deze mensen staan niet op de loonlijst van KLM, maar op de rol bij het uitzendbureau en die kunnen ook gebruik maken van de loonkostenregeling.” Hij benadrukt geen uitzondering te maken voor KLM.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Minister Hoekstra, aandeelhouder van Air France-KLM, laat weten dat het kabinet er alles aan doet om KLM door deze moeilijke tijd heen te helpen. „Daar zijn we over in gesprek met KLM, met Air France-KLM en heel nadrukkelijk met de Franse staat”, zegt de CDA-bewindsman. „We willen dit samen doen en zorgen dat de hele onderneming deze fase door komt. We moeten wel eerlijk zijn: de wereld van februari 2020 komt niet meer terug.”

Hoekstra wil nog niet vooruitlopen over de vraag aan wat voor soort maatregelen Nederland en Frankrijk denken om Air France-KLM te helpen.